Новий генпрокурор США закликав покінчити з "міграційним беззаконням"

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, про це Сешнс заявив, даючи присягу на церемонії в Білому домі.

"Ми повинні покінчити з беззаконням, яке загрожує громадській безпеці й забирає заробітки в американських трудящих", - заявив Сешнс.

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"Нам потрібна законна система імміграції", - сказав він. Під законною системою, уточнив Сешнс, він розуміє таку, яка служить інтересам народу Сполучених Штатів.

"Це не неправильно, це не аморально, це не соромно", - додав новий генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, напередодні американський сенат затвердив висунуту президентом США Дональдом Трампом кандидатуру республіканця Джеффа Сешнса на посаду генерального прокурора.

За призначення Сешнса на посаду генпрокурора проголосували 52 сенатори, проти - 47.

Сешнс став лише сьомим затвердженим кандидатом на керівні посади в адміністрації з 21, незважаючи на те що з інавгурації нового президента пройшло вже майже три тижні.