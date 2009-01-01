Україна запропонувала залучити ЄС до переговорів щодо газу

Власті України направили ноту в Посольство Росії в Києві із закликом про "негайне продовження" переговорів з розв`язання газової кризи між двома країнами.

Про це повідомляє у четвер агентство «Франс Прес» з посиланням Секретаріат Президента України, передає РІА Новости.

"Нота містить пропозицію про негайне відновлення переговорів і запрошенні на них представників Єврокомісії", - заявив в інтерв`ю агентству представник Президента України з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, переговори з Україною по газу, що проходили в середу в Москві, завершилися безрезультатно, поставки газу країні будуть повністю припинені з 09.00 1 січня 2009 року.

За словами глави "Газпрому" О.МІЛЛЕРА, Москва в повному обсязі продовжить постачання газу для своїх споживачів в Європі.