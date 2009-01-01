У новорічну ніч ізраїльські ВПС розстріляли мечеть у секторі Газа

Ізраїльські ВПС завдали сьогодні вночі ракетного удару по мечеті Аль-Уммарі в таборі біженців Джабалія, в північній частині сектора Газа. Ця вже шоста мечеть, що зазнала атаки з повітря за п`ять днів військової операції, повідомляє ІТАР-ТАРС. Територія релігійного об`єкту нібито слугувала укриттям для бойовиків і використовувалася для зберігання боєприпасів.

Повітряний рейд здійснено також на будинок у центрі Рафаха, на півдні сектора. У ньому мешкав один з польових командирів "Бригад Іззеддіна аль-Кассама" - збройного крила ісламського руху ХАМАС.

Крім того, було завдано удару по будівлі Палестинської законодавчої ради в центрі Гази. Як повідомив супутниковий телеканал "Аль-Джазіра", атака була здійснена у той час, коли в місті Тир, на півдні Лівану, відкрилося екстрене засідання Міжарабського парламенту, учасники якого зібралися, щоб зажадати від своїх європейських колег підняти голос на захист палестинців.

Разом з будівлею парламенту зруйновані також будівлі міністерств юстиції і освіти. За минулу ніч кількість загиблих у Газі сягнула 400, понад 2000 людей отримали поранення.