У США перед вильотом загорівся літак

У Нью-Йорку в аеропорту Кеннеді загорівся двигун літака перед вильотом. Про це повідомляє New York Post з посиланням на заяву представника аеропорту.

Зазначається, що інцидент стався в ніч із четверга на п’ятницю. Видання повідомляє, що літак мав вирушити до Буенос-Айресу.

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Зазначається, що на момент загоряння двигуна у салоні літака ще не було пасажирів, відтак, ніхто не постраждав. Загоряння двигуна загасили.

Як повідомляв УНІАН, у США розслідують «надмірне зближення» літака у Флориді з літаком президента Дональда Трампа.

Літак деякий час рухався на близькій відстані паралельно президентському «Борту номер 1», хоча повинен був тримати дистанцію приблизно в три морські милі. Кому він належав і куди прямував, ЗМІ не уточнюють.