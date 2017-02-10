Турецькі військові заявили, що надавали Росії координати загиблих від авіаудару військових

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву турецьких військових.

У заяві говориться, що солдати знаходились на одних і тих же позиціях протягом 10 днів, і що їх координати були повідомлені як на російсько-сирійську авіабазу Хмеймім, так і особисто російському військовому аташе в Анкарі.

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Кремль раніше заявив, що повітряні удари наносилися на основі координат, наданих турецькою армією, і турецькі солдати мовляв не повинні були бути на місці авіаудару.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого повітряно-космічні сили Росії завдали удару по турецьким військовим у Сирії в ході операції проти бойовиків «Ісламської держави», в результаті чого загинули троє військовослужбовців, ще 11 дістали поранення. У Міноборони РФ заявили про «ненавмисний» удар.