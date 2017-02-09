Росія завдала авіаудару по турецьким військовим у Сирії: троє загиблих

За даними Міноборони Туреччини, в результаті авіаудару 11 турецьких військових отримали поранення, Haberturk.

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У свою чергу, президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з інцидентом, повідомляє сайт Кремля.

"Досягнуто домовленості про нарощування координації по військовій лінії під час операцій у Сирії проти бойовиків ІДІЛ та інших екстремістських організацій", - наголосили в прес-службі російського президента.

Нагадаємо, за словами Ердогана турецькі військові увійшли до Сирії, щоб покласти край правлінню президента Башара Асада.

З серпня турецькі військові проводять в Сирії операцію «Щит Євфрату» проти терористичного угрупування «Ісламська держава».



