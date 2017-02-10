Авіаудар РФ по турецьких військових у Сирії: Пєсков каже, що координати дала сама Анкара

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Що стосується цього інциденту, то причина його, власне, зрозуміла. Тут як такого спору немає. Ви знаєте, що президент висловив співчуття і що йому шкода у зв'язку з тим, що сталося. Головне полягає у домовленості начальників генеральних штабів негайно вжити заходів для вдосконалення механізму інформаційної координації у процесі виконання спільних операцій. Ситуація очевидна, на жаль. Наші військові в ході завдання ударів по терористах керувалися тими координатами, які були передані турецькими партнерами. І в межах цих координат турецьких військових бути не повинно було. Тому ці ненавмисні удари мали місце», - сказав Пєсков.

За його словами, «удосконалення механізму координації дасть змогу надалі уникнути повторення таких небажаних ударів, які можуть призводити до людських жертв».

Відповідаючи на запитання, чи є це помилкою турецької розвідки, яка дала РФ неправильні координати, Пєсков зазначив, що «це була неузгодженість у наданні координат».

Як повідомлялося, 9 лютого повітряно-космічні сили Росії завдали удару по турецьким військовим у Сирії в ході операції проти бойовиків «Ісламської держави», в результаті чого загинули троє військовослужбовців, ще 11 дістали поранення. У Міноборони РФ заявили про «ненавмисний» удар