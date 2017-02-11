NBC: Росія може видати Сноудена США в якості "подарунка" Трампу

Як передає NBC News, за словами високопоставленого джерела в адміністрації США, який ознайомився з низкою "особливо конфіденційних" розвідданих, де викладені деталі обговорення Росією даного питання, передача Сноудена розглядається як один із варіантів "догодити" Трампу.

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Американський адвокат Сноудена Бен Уізнер заявив NBC News, що нічого не знає про подібні плани. "Команда Сноудена не отримувала таких сигналів і не має ніяких нових причин для занепокоєння", - сказав він.

Білий дім відмовився від коментарів. У той же час представник Мін'юсту США заявив NBC News, що відомство вітає повернення в США Сноудена.

Припущення, що він стане "подарунком" для нової адміністрації США, сам Сноуден назвав "незаперечним доказом" відсутності контактів з російською розвідкою. "Жодна країна не видає працюючих на неї шпигунів, оскільки після цього всі будуть боятися, що вони будуть такими", - написав Сноуден на своїй сторінці в Twitter.

Сноуден спростував порівняння з Анною Чапман, яку влада США в 2010 році разом з групою російських розвідників вислали до Москви в обмін на російських громадян, підозрюваних в шпигунстві на користь Сполучених Штатів. "Це були заарештовані шпигуни, яких звільнили. Вони ніколи не переправляють шпигунів у в'язницю", - підкреслив він.