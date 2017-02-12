Швейцарці на референдумі схвалили спрощене отримання громадянства

В даний час людина, що народилася на території конфедерації, не автоматично отримує громадянство, та громадяни інших країн зазвичай чекають 12 років, перш ніж можуть подати заяву про отримання швейцарського паспорта, передає Русская служба ВВС.

Крім того, для цього необхідно пройти серію тестів та інтерв'ю, мета яких - встановити, наскільки людина знайома з традиціями Швейцарії.

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При цьому остаточне рішення про присвоєння громадянства приймає міська рада, який іноді спирається на думку спільноти - тобто сусідів - і має право задавати кандидату абсолютно будь-які питання про Швейцарії та її культури.

Нові правила, які можуть бути прийняті за результатами голосування, дозволять іммігрантам в третьому поколінні в деякій мірі уникнути цієї бюрократії.

Вони будуть стосуватися людей молодше 25 років, чиї батьки і батьки батьків постійно жили в Швейцарії.

Прихильники введення цих послаблень кажуть, що неправильно вимагати від людей, які прожили все життя в країні, доказів того, що вони інтегровані в суспільство.

Критики поправок вважають, що вони призведуть до подальших послаблень і в кінцевому рахунку дозволять всім негромадянам, яких у Швейцарії близько 25%, легко отримати швейцарський паспорт.

На плакатах противників реформи зображена жінка в мусульманському одязі, а слоган свідчить, що зміна правил призведе до ісламізації держави.

За останні 30 років у Швейцарії було зроблено три спроби пом'якшити правила отримання громадянства, і всі вони провалилися.