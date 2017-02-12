У Швейцарії триває референдум про спрощене отримання громадянства

Жителі Швейцарії сьогодні, 12 лютого, на референдумі визначаються щодо трьох питань: зниження податків для корпорацій, спрощення отримання громадянства для третього покоління іммігрантів та проведення зимової Олімпіади 2026 року.

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За нинішнім законодавством, народження у Швейцарії не гарантує громадянства. Зміна процедури натуралізації дозволить онукам іммігрантів після довгих років очікування стати громадянами цієї країни, повідомляє «Радіо Свобода».

Очікується, що пропозицію підтримає більшість виборців, про що свідчать соціологічні дослідження. Уряд і більшість законодавців та політичних партій також схвалюють цю ініціативу. Водночас представники націоналістичної Швейцарської народної партії виступали проти, вважаючи, що це полегшить мусульманам шлях до швейцарських паспортів і загрожує збереженню «швейцарських цінностей».

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За підрахунками, майже 25 тисяч людей в Швейцарії кваліфікують як іммігрантів третього покоління. Приблизно 60 відсотків з них – італійці, значна частка колишніх жителів Балкан Туреччини.

Голосування щодо податку стосується пропозиції уряду скасувати преференції для приблизно 24 тисяч міжнародних холдингових компаній, які зареєстровані у Швейцарії. Такого скасування тривалий час вимагали ЄС та Організація економічного співробітництва і розвитку. Для того, щоб запобігти втечі цих компаній з країни, уряд пропонує знизити загальний податок на корпорації.

Також у швейцарському кантоні Граубюнден проходить референдум щодо того, чи варто подавати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Швейцарці на референдумах у 1980 і 2013 роках вже відмовлялися від Олімпійських ігор.