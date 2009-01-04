У парку Токіо встановили намети для безробітних

У Токіо безробітні, що залишилися без даху над головою, швидко заповнили намети, встановлені для них владою в парку. Кількість охочих поселитися в наметах була настільки великою, що довелося шукати для безробітних додатковий притулок - для них був виділений хол адміністративної будівлі. Безробітні зможуть залишатися там до 5 січня 2009 р., коли буде ухвалено рішення щодо їх подальшого "переселення", передає Associated Press.

За оцінками уряду країни, на березень 2009 р. кількість звільнених працівників, які були зайняті неповний робочий день, досягне 85 тис. Очікується також, що під скорочення потраплять ще 3,3 тис. постійних працівників.

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