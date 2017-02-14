Правозахисники звинуватили Асада в застосуванні хімічної зброї у Алеппо

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

За період з 17 листопада по 13 грудня 2016 року правозахисники зафіксували щонайменше вісім епізодів, коли урядові вертольоти скидали хлор на житлові райони Алеппо, йдеться в офіційній заяві HRW.

В результаті застосування отруйної речовини загинули щонайменше дев'ять мирних жителів, серед яких четверо дітей, вважають правозахисники. Ще близько 200 людей отримали поранення.

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До таких висновків прийшли експерти організації на підставі телефонних та очних інтерв'ю зі свідками, а також аналізу відеоматеріалів, фотографій і постів в соцмережах.

На опублікованих відеозаписах видно, як над кварталами Алеппо піднімається зеленкуватий дим.

"Без лабораторних досліджень важко заявляти з абсолютною впевненістю, яка саме речовина застосовувалась, однак запах, зовнішні ознаки та симптоми, про які розповідають постраждалі і медперсонал, вказують на застосування урядовими силами хлору", - йдеться в повідомленні організації.

Свідки описують, що у потерпілих від газу людей спостерігалися задуха, сильний кашель, нудота, іноді - втрата свідомості.

В організації підкреслюють, що хлор, будучи важчим за повітря, спускався в підвали, де люди ховалися від звичайних бомб. Особливо страждали літні люди і діти, які часто задихалися.

За даними організації, удари наносилися по тим районам, де урядові сили планували наступальні операції.

"Картина епізодів скидання хлору свідчить про те, що ми маємо справу не з особистою ініціативою окремих, які вийшли з під контролю військових, а з частиною загальної військової стратегії завоювання міста", - наводяться в заяві HRW слова заступника директора організації з надзвичайних ситуацій Уле Солванга.

HRW закликає Раду безпеки ООН ввести санкції відносно командування урядових військ країни за застосування хімічної зброї.