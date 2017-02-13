США, Японія і Південна Корея ініціювали проведення екстренного засідання Радбезу ООН після запуску КНДР балістичної ракети

04:40, 13 лютого 2017
Світ
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США, Японія і Південна Корея вимагають термінового скликання Ради Безпеки ООН у зв'язку із здійсненням Північною Кореєю запуску ракети.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Засідання очікується в понеділок, 13 лютого.

Північна Корея стверджує, що їй вдалося протестувати можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і його здатності ухилення від перехоплення.

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Повідомляється про пуск балістичної ракети Pukguksong-2 середньої дальності класу "Мусудан". Вона пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі.

На випробуваннях був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

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Теги: #США#ракета#випробування#КНДР