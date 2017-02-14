Сенат США затвердив кандидатуру Стівена Мнучіна на пост міністра фінансів
03:04, 14 лютого 2017Світ
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Стівен Мнучін, висунутий президентом США Дональдом Трампом на пост міністра фінансів, затверджений сенатом у своїй посаді.
Стівен Мнучин / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
За його призначення проголосувала більшість членів верхньої палати Конгресу, 53 проти 47. Єдиним демократом, який схвалив кандидатуру, став Джо Манчин.
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Як повідомляв УНІАН, кандидат на пост глави Міністерства фінансів США Стівен МнучІн заявив, щопідтримує санкції проти Росії "на 100%".
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