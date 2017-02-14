Сенат США затвердив кандидатуру Стівена Мнучіна на пост міністра фінансів

Про це повідомляє Reuters.

За його призначення проголосувала більшість членів верхньої палати Конгресу, 53 проти 47. Єдиним демократом, який схвалив кандидатуру, став Джо Манчин.

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Як повідомляв УНІАН, кандидат на пост глави Міністерства фінансів США Стівен МнучІн заявив, щопідтримує санкції проти Росії "на 100%".