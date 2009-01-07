США за відновлення переговорів Газпрому і Нафтогазу

Білий дім вітає рішення про відновлення 8 січня ц.р. переговорів щодо газового питання між Газпромом і "Нафтогазом України", йдеться в заяві офіційного представника держдепартаменту США Шона Маккормака. У повідомленні також наголошується, що Вашингтон стурбований нинішньою ескалацією газового конфлікту між Росією і Україною, який призвів до скорочення постачань природного газу європейським споживачам. Ш.Маккормак особливо наголосив, що відключення газу в цій ситуації є "абсолютно неприйнятним".

"Даний епізод вкотре засвідчує гостру необхідність диверсифікувати постачання природного газу, так само як і інших енергоресурсів", - зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства.

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