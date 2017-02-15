ЗМІ: Трамп готовий відступитися від позиції США щодо Ізраїлю

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, Вашингтон не буде наполягати на принципі "дві держави для двох народів" при врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту, повідомив представник Білого дому напередодні візиту ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Досі США дотримувалися саме цієї позиції.

Представник Білого дому, який виступив на умовах анонімності, заявив журналістам, що для нового президента США Дональда Трампа головне - це мир на Близькому Сході. Яким чином він буде досягнутий - по принципу "дві держави для двох народів" або іншим способом - не настільки важливо.

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Це може бути і створення двох держав, якщо такий варіант виберуть сторони близькосхідної конфлікту, або якийсь інший спосіб, який їх влаштує, пояснив чиновник. За його словами, глава американського американської держави не збирається "нав'язувати" які-небудь умови.

У середу, 15 лютого, відбудуться переговори Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, який приїжджає в США з офіційним візитом.

Якщо Трамп відмовиться від принципу "дві держави для двох народів", це означатиме серйозну зміну політики США, яку роками підтримували і демократи, і республіканці.

Цією формулою керуються міжнародні переговорники. Створення окремої держави для Палестини активно підтримує арабський світ, у тому числі американський союзник - Саудівська Аравія.

Переговорами про дозвіл конфлікту Ізраїлем і Палестинй буде займатися зять Трампа Джаред Кушнер, заявляв президент США.

Як повідомляв УНІАН, у січні ізраїльський уряд оголосив про будівництво 5,5 тис. будинків в поселеннях на Західному березі річки Йордан і ще 566 будинків у Східному Єрусалимі.

ООН вважає ці території окупованими, вони опинилися під контролем Ізраїлю після війни 1967 року. Палестинці вважають ці землі своїми.

Після оголошень про будівництво нових будинків на спірних територіях у Білому домі висловили побоювання, що будівництво поселень "навряд чи допоможе в досягненні миру".