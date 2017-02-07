Парламент Ізраїлю узаконив поселення на землях палестинських арабів

Про це пише РБК з посиланням на The Jerusalem Post.

Законопроект підтримали 60 депутатів Кнесету, проти проголосували 52. Один з ініціаторів закону Бецалель Смотріч із партії «Байт Ієгуди» назвав день голосування історичним.

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«Це історичний день для поселень і для держави Ізраїль. В цей день держава Ізраїль вирішила, що зведення і просування поселень в Іудеї і Самарії відбувається в інтересах Ізраїлю. З цього моменту, ми будемо продовжувати застосовувати наш суверенітет і будувати поселення по всій нашій землі», — заявив Смотріч.

У той же час один із лідерів опозиції Ісаак Герцог називав закон «де-факто анексією». «У нас є всього кілька хвилин, що б зупинити цей кошмарний поїзд, який відправляється звідси, а зупиниться в Гаазі», — резюмував він.

Згідно з прийнятим законопроектом, держава не буде руйнувати єврейські населені пункти, які були зведені на землях, що належать палестинським арабам. Однак положення цього закону поширюється лише на ті селища, що були створені за ініціативою держави. На будівлі, зведені за приватною ініціативою поселенців дія закону не поширюється. До того ж, мова йде про вже створені селища, під цей закон не підпадають поселення, які будуть зведені в майбутньому.

Нагадаємо, 23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій засудила нинішню політику Ізраїлю щодо будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і в східній частині Єрусалиму. У відповідь Ізраїль вирішив скоротити фінансові внески в ООН.