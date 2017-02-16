У Франції застерігли Росію від втручання у президентську кампанію
00:28, 16 лютого 2017Світ
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У Франції заявляють, що не приймуть втручання Росії чи будь-якої іншої країни у президентську кампанію.
Ілюстрація / REUTERS
Про це 15 лютого заявив голова МЗС Франції Жан-Марк Еро, як повідомляє "Радіо Свобода".
«Ми не приймемо будь-якого втручання у наш передвиборчий процес ні від Росії, ні від іншої країни», – заявив Еро у парламенті.
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За його словами, у разі необхідності Париж зможе запровадити «дії у відповідь».
Заява Жан-Марка Еро пролунала після того, як соратник проєвропейського кандидата на посаду президента Франції Емманюеля Макрона звинуватив Москву в кібератаці на електронну пошту штабу.
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