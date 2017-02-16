У Франції застерігли Росію від втручання у президентську кампанію

Про це 15 лютого заявив голова МЗС Франції Жан-Марк Еро, як повідомляє "Радіо Свобода".

«Ми не приймемо будь-якого втручання у наш передвиборчий процес ні від Росії, ні від іншої країни», – заявив Еро у парламенті.

Читайте такожСтолтенберг констатує зростання кількості кібератак на сайти Альянсу торік на 60%

За його словами, у разі необхідності Париж зможе запровадити «дії у відповідь».

Заява Жан-Марка Еро пролунала після того, як соратник проєвропейського кандидата на посаду президента Франції Емманюеля Макрона звинуватив Москву в кібератаці на електронну пошту штабу.