У штабі Макрона закликали владу захистити Францію від російської пропаганди

Генеральний секретар очолюваного Макроном руху "Вперед!" Рішар Ферран звернувся до влади Франції з проханням "гарантувати, що не буде жодного втручання іноземних держав у наш демократичний процес", передає Le Parisien.

"Сьогодні ми повинні дивитися на факти. Центральні ЗМІ РФ, Russia Today і Sputnik, які належать російській державі, займаються поширенням завідомо неправдивої інформації. Потім новину повторюють, цитують і це впливає на наш демократичний спосіб життя", – сказав Ферран.

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В якості прикладу він навів розповсюджені цими ЗМІ "чутки", що Еммануель Макрон під час своєї поїздки до Лівану нібито винаймав житло "за рахунок платника податків" у посольстві Франції.

Прес-секретар руху "Вперед!" Бенджамін Гріве заговорив про необхідність проведення публічних слухань у Сенаті з питання захисту Франції від російської пропаганди.

"Цих два сайти за кілька тижнів розповсюдили наклепи про кількох кандидатів, в тому числі Еммануеля Макрона, і виказують підтримку Марін Ле Пен. Росія… втручається у французьку передвиборну кампанію з виборів президента, і це ненормально", - наголосив Гріве.

Раніше російські ЗМІ розповсюджували навіть абсурдну інформацію про зв'язки Макрона з "лобі американських банкірів" та навіть "лобі впливових гомосексуалістів".

Як повідомляв УНІАН, Макрон за результатами соціологічних опитувань впевнено перемагає у другому турі президентських виборів, що відбудуться навесні, лідера ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.