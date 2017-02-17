Кризу в Україні без Росії не вирішити - глава МЗС Німеччини

Про це повідомляє DW.

"Ми обговорили цілу низку кризових ситуацій, але достеменно ясно одне - жоден із цих конфліктів без участі Росії вирішити не можна, незалежно від того, як буде оцінюватися її роль", - розповів Ґабріель.

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Він також зазначив, що дипломати обмінялися думками щодо подій на сході Україні через кричущі порушення режиму припинення вогню.

На думку Ґабріеля, Тристороння контактна група у Мінську напередодні досягла "несподіваного поступу", особливо щодо готовності сторін конфлікту відвести важке озброєння.

На запланованій на 18 лютого зустрічі в Мюнхені в "нормандському форматі" Берлін планує перш за все порушити тему фактичного відновлення режиму тиші, додав він.

"А по-друге, обговорити, як можна закріпити успіхи мінських переговорів", - додав він.