Кризу в Україні без Росії не вирішити - глава МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) відзначив, що однією з ключових тем у розмові з його російським колегою на полях зустрічі голів МЗС країн-членів Великої двадцятки (G20), що почалася в четвер, 16 лютого, в Бонні, була ситуація на Донбасі.
Про це повідомляє DW.
"Ми обговорили цілу низку кризових ситуацій, але достеменно ясно одне - жоден із цих конфліктів без участі Росії вирішити не можна, незалежно від того, як буде оцінюватися її роль", - розповів Ґабріель.
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Він також зазначив, що дипломати обмінялися думками щодо подій на сході Україні через кричущі порушення режиму припинення вогню.
На думку Ґабріеля, Тристороння контактна група у Мінську напередодні досягла "несподіваного поступу", особливо щодо готовності сторін конфлікту відвести важке озброєння.
На запланованій на 18 лютого зустрічі в Мюнхені в "нормандському форматі" Берлін планує перш за все порушити тему фактичного відновлення режиму тиші, додав він.
"А по-друге, обговорити, як можна закріпити успіхи мінських переговорів", - додав він.