Сайдік: У Мінську досягнуто угоду про відведення до 20 лютого усього забороненого за домовленостями озброєння

Про це спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив на брифінгу, який транслював телеканал «112 Україна».

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«Сьогодні було досягнуто угоду про відведення усього озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, до 20 лютого», - сказав він.

Довідка УНІАН. 12 лютого 2015 року в Мінську Контактна група підписала «Комплекс заходів з виконання Мінських угод», яким, серед іншого, передбачено припинення вогню і «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки завширшки щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки завширшки 70 км для РСЗВ і завширшки 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»)».