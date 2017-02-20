Новий імміграційний закон Трампа: ЗМІ дізнались, кому дозволять в’їзд у США

Новий імміграційний закон президента США Дональда Трампа буде стосуватись громадян тих же семи країн, що і попередній указ. Однак, не буде поширюватися новий документ на осіб, які вже мають візу на в'їзд в США та власників "Зеленої карти".

Про це повідомляють Fox News з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

"Трамп був змушений придумати другий указ після того, як федеральні суди заборонили його перший указ щодо мігрантів та біженців", - пише агентство.

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Згідно із повідомленням джерела, указ стосуватиметься громадян Ірану, Іраку, Сирії, Сомалі, Ємену, Судану і Лівії. Втім, новий документ не стосуватиметься осіб, які мають «Зелена карту» та мають подвійне громадянство США та буль-якої із цих країн.

Також, новий імміграційний указ Трампа не має положення яке наказує "відбирати та відмовляти" сирійським біженцям при обробці заявок на візу.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що може вже в понеділок або вівторок підписати новий імміграційний указ.

Раніше NBC повідомив, що юристи Білого дому переписують колишній указ, дію якого призупинив суд.