Трамп не виключає підписання нового імміграційного указу

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, підпише новий імміграційний указ. Таку заяву він зробив журналістам на борту літака на шляху до Флориди, повідомляє РБК.

Трамп повідомив, що у його команди є кілька варіантів, у тому числі підписання нового указу". "Нам потрібно діяти швидко з міркувань безпеки. Так що, цілком може бути, що ми так і зробимо", – сказав президент.

Він уточнив, що новий указ, швидше за все, "дуже мало" зміниться порівняно з початковою версією. "Можливо, він буде підписаний в наступний понеділок або вівторок", - додав Трамп.

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У свою чергу телеканал NBC з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації президента повідомив, що юристи Білого дому переписують імміграційний указ Трампа.

Робота розпочалася ще за кілька днів до рішення апеляційного суду, розповів співрозмовник телеканалу. За його словами, юридична команда Трампа все ще продовжує розраховувати на те, що в кінцевому підсумку будуть доведені переваги поточної версії указу. Також вони опрацьовують варіанти, серед яких продовження судової тяганини і новий президентський указ, який може з'явитися "дуже скоро".