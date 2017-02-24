Візи до Єгипту подорожчають майже у 2,5 рази

21:15, 24 лютого 2017
Світ
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Єгипет майже у 2,5 рази підвищує вартість в'їзних віз з наступного тижня.

Тепер поїздка до Єгипту коштуватиме дорожче - за візу доведеться заплатити $60 / flickr.com/photos/acmet

Тепер вони коштуватимуть 60 доларів, а раніше віза коштувала $25, передає ABC News з посиланням на рішення єгипетського МЗС. А вартість багаторазових складатиме $70.

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Чиновники на умовах анонімності розповіли, що банки та фірми вже отримали повідомлення від Міністерства закордонних справ Єгипту про підвищення цін, яке набуде чинності в середу, 1 березня.

Востаннє вартість віз до Єгипту змінювалася в 2014 році: тоді її підвищили з 15 до 25 доларів. 

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Теги: #візи#Єгипет