Візи до Єгипту подорожчають майже у 2,5 рази
21:15, 24 лютого 2017Світ
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Єгипет майже у 2,5 рази підвищує вартість в'їзних віз з наступного тижня.
Тепер поїздка до Єгипту коштуватиме дорожче - за візу доведеться заплатити $60 / flickr.com/photos/acmet
Тепер вони коштуватимуть 60 доларів, а раніше віза коштувала $25, передає ABC News з посиланням на рішення єгипетського МЗС. А вартість багаторазових складатиме $70.
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Чиновники на умовах анонімності розповіли, що банки та фірми вже отримали повідомлення від Міністерства закордонних справ Єгипту про підвищення цін, яке набуде чинності в середу, 1 березня.
Востаннє вартість віз до Єгипту змінювалася в 2014 році: тоді її підвищили з 15 до 25 доларів.
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