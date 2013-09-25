Ціни на путівки до Єгипту впали удвічі - ЗМІ

У вересні багато українських турфірм не продали жодного єгипетського туру, повідомляють Вести.

«Путівки в Єгипет зараз, в середньому, подешевшали на 20-50% порівняно з минулим роком», - говорить комерційний директор компанії Tez Tour в Україні Аркадій Маслов. Мінімальна вартість туру - $800 на двох (тиждень все включено в 4 «зірках») і від $1 тисяч на 5 «зірок».

Турфірми сподіваються, що в жовтні попит буде, крім того, розраховують на те, що почнуть бронювати тури на Новий рік. Ціни на свята поки плануються на рівні $1200-1500 за двох, що все одно в 2-2,5 рази нижче, ніж аналогічні пропозиції на свята в ОАЕ та Туреччині.

На тему: Готелі Єгипту масово закриваються через брак туристів

«Головний аргумент для нашого туриста - ціна, - говорить директор Центру турінформації Володимир Царук. - Наші ж компанії, в середньому, поступилися 15-20%, більше просто нерентабельно, оскільки вартість перевезення людини в готель - це приблизно $300, а у нас є, нехай навіть дуже «гарячі» тури, по $400». За його оцінкою, зараз в Єгипет на тиждень з України літає 20 чартерів, але незабаром їх може бути і в три рази більше.

Готелі в Єгипті також закриваються через відсутність туристів: не приймають гостей вже 86 готелів (всього їх 248).

Мешканка Полтави Ганна Марченко, яка нещодавно повернулася з Хургади, розповідає: «На пляжах порожньо - лежаки всі вільні, хоча торік треба було займати місце з ранку. Персонал ввічливий - пропонують коктейлі принести, кімнату прикрасили квітами. Мою подругу з дитиною запропонували переселити в номер люкс без доплати. На екскурсію в Каїр не рекомендують, але багато наших співвітчизників поїхали на рейсовому автобусі - так навіть дешевше виявилося. Але таких відчайдухів було мало - в основному їздять на морські прогулянки».

Нагадаємо, армія Єгипту 3 липня на тлі хвилі невдоволення владою представників руху "Брати- мусульмани" усунула від влади Президента Мухаммеда Мурсі і оголосила в країні перехідний період. Практично відразу президент був заарештований. Послідували кровопролитні протести прихильників ісламістів привели до чергової кризи в Єгипті.

У понеділок, 23 вересня, суд заборонив діяльність організації Брати-мусульмани.