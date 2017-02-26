У Москві пройде Марш пам'яті Бориса Нємцова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акція узгоджена з мерією Москви. Передбачається, що в заході візьмуть участь до 30 тис. людей.

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Збір учасників маршу – о 12.00 за київським часом на Страсному бульварі, звідки учасники через годину вирушать по Петровському, Рождественському та Сретенському бульварах пройдуть до проспекту Академіка Сахарова.

Мета маршу – вшанувати пам'ять Нємцова у зв'язку з 2-ою річницею його вбивства, «висловити солідарність і підтримку ідеям, демократичним цінностям і цілям діяльності» політика. Зокрема, засудити політичні репресії та порушення прав людини в Росії.

Як повідомив УНІАН російський адвокат Марк Фейгін, на марші буде окрема колона людей, які виступають проти репресій проти громадян України.

«Ми збираємося пройти в Марші його пам'яті колоною друзів, які виступають проти репресій у Криму та за звільнення українських політв'язнів. Це не окремий захід або група людей, ми разом із усіма учасниками Маршу віддаємо данину пам'яті Борису Юхимовичу. Впевнені, що якби Борис Нємцов був живий, він не лише підтримав би нас, але й приєднався до наших вимог. Його вбили ще й тому, що він публічно виступав проти війни з Україною та на підтримку переслідуваних українців. Найкращою пам'яттю про Бориса буде продовження цієї боротьби та її результат»,- сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.