Російські слідчі завершили і направили до суду справу про вбивство Нємцова

Про це повідомив офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Слідством зібрана достатня доказова база, в зв'язку з чим кримінальну справу стосовно п'ятьох фігурантів із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті", - сказав він.

Читайте такожУ Росії оголосили офіційну версію мотивів убивства Нємцова: релігійна ненависть і 15 мільйонів винагороди

У генеральній прокуратурі повідомили, що справу буде розглядати Московський окружний військовий суд.

Обвинувальний висновок затверджено по кримінальній справі стосовно Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевых, Темирлана Эскерханова і Хамзата Бахаева.

Опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року. Вбивство сталося на Великому Москворецком мосту біля Кремля.

Слідство прийшло до висновку, що ті, хто вчинив убивство, зробили це виключно з корисливих мотивів - хотіли отримати обіцяну винагороду.

Крім того, Басманний суд відмовився вважати справу Нємцова політичним.