Американський есмінець здійснив три попереджувальні постріли по суднах Ірану - Reuters

Як повідомляє Reuters із посиланням джерела в оборонному відомстві США, подія відбулась у неділю, 8 січня, коли іранські судна на високій швидкості наблизилися до Ормузької протоки.

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За даними джерел, американський есмінець встановив зв'язок з іранськими суднами, однак, вони не відповіли на запити.

Так, есмінець США випустив попереджувальні сигнальні ракети, вертоліт ВМС США - пустив димову шашку перш ніж есмінець здійснив постріл.

Як зазначається, іранські кораблі перебували в межах 800 метрів від есмінця, який супроводжував два інші кораблі США.