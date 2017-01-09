Американський есмінець здійснив три попереджувальні постріли по суднах Ірану - Reuters
16:16, 09 січня 2017Світ
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Есмінець військово-морських сил США здійснив три попереджувальні постріли у напрямку чотирьох суден Корпусу вартових Ісламської революції, військовій гілці виконавчої влади Ірану.
Есмінець США випустив попереджувальні сигнальні ракети по іранському судну / flickr.com/photos/tabor-roeder
Як повідомляє Reuters із посиланням джерела в оборонному відомстві США, подія відбулась у неділю, 8 січня, коли іранські судна на високій швидкості наблизилися до Ормузької протоки.
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За даними джерел, американський есмінець встановив зв'язок з іранськими суднами, однак, вони не відповіли на запити.
Так, есмінець США випустив попереджувальні сигнальні ракети, вертоліт ВМС США - пустив димову шашку перш ніж есмінець здійснив постріл.
Як зазначається, іранські кораблі перебували в межах 800 метрів від есмінця, який супроводжував два інші кораблі США.
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