За вбивством Кім Чен Нама стоять два міністерства КНДР - Сеул

19:11, 27 лютого 2017
Світ
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Спецслужби Південної Кореї мають дані, що вбивство брата по батьку лідера КНДР Кім Чен Нама організовано двома міністерствами Північної Кореї: міністерством державної безпеки і міністерством закордонних справ.

Кім Чен Нам / Twitter/ takashirokun1

Про це південнокорейські спецслужби поінформували депутатів південнокорейського парламенту, як повідомляє DW.

За даними спецслужб Сеула, із восьми підозрюваних в організації вбивства Кім Чен Нама четверо працюють в міністерстві держбезпеки, а двоє - в МЗС КНДР. Як заявив один з депутатів парламенту Південної Кореї, "цей випадок тероризму був здійснений державою, і безпосередньо організований міністерством державної безпеки і міністерством закордонних справ".

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Напередодні, 26 лютого, міністр охорони здоров'я Малайзії Субраманіам Сатхасівам повідомив, що  Кім Чен Нам помер "від сильного паралічу" через 15-20 хвилин після того, як був отруєний газом VX нервово-паралітичної дії - найтоксичнішим з будь-коли штучно синтезованих речовин, які застосовуються в хімічній зброї.

Влада Малайзії також вважає, що вбивство Кім Чен Нама, яке було скоєне в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого, організоване Північною Кореєю. У цій справі проходять 10 підозрюваних, чотирьох з них було затримано упродовж кількох днів після вбивства.

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Теги: #КНДР#Кім Чен Ин#Сеул