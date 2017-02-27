За вбивством Кім Чен Нама стоять два міністерства КНДР - Сеул

Про це південнокорейські спецслужби поінформували депутатів південнокорейського парламенту, як повідомляє DW.

За даними спецслужб Сеула, із восьми підозрюваних в організації вбивства Кім Чен Нама четверо працюють в міністерстві держбезпеки, а двоє - в МЗС КНДР. Як заявив один з депутатів парламенту Південної Кореї, "цей випадок тероризму був здійснений державою, і безпосередньо організований міністерством державної безпеки і міністерством закордонних справ".

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Напередодні, 26 лютого, міністр охорони здоров'я Малайзії Субраманіам Сатхасівам повідомив, що Кім Чен Нам помер "від сильного паралічу" через 15-20 хвилин після того, як був отруєний газом VX нервово-паралітичної дії - найтоксичнішим з будь-коли штучно синтезованих речовин, які застосовуються в хімічній зброї.

Влада Малайзії також вважає, що вбивство Кім Чен Нама, яке було скоєне в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого, організоване Північною Кореєю. У цій справі проходять 10 підозрюваних, чотирьох з них було затримано упродовж кількох днів після вбивства.