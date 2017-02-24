Поліція: брата Кім Чен Ина вбили найбільш токсичною з усіх синтезованих у світі речовин

Згідно з попереднім висновком, Кім Чон Нам був отруєний хімікатом, відомим як VX. До такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши речовину, що залишився на обличчі й очах загиблого, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

VX - це речовина, що володіє сильною нервово-паралітичною дією. Її називають найбільш токсичною з усіх штучно синтезованих людиною.

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Газ VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Згідно з наявною інформацією, на даний момент запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія і Сирія.

Речовину було створено у 1955 році у Великобританії. Спочатку вона розроблялася як пестицид, однак через вкрай високу токсичність не знайшла застосування у сільському господарстві.

Як повідомляв УНІАН, брат північнокорейського лідера помер в аеропорту Куала-Лумпура після того, як йому накинули на голову отруєний хустку.

У вбивстві брали участь дві жінки. Одна відвернула увагу Кім Чон Нама, а інша позаду накинула хустку. Підозрюваних з паспортами Індонезії і В'єтнаму слідчі затримали відразу. У поліції також повідомили про затримання 46-річного жителя Північної Кореї по імені Рі Чон Чхоль. Серед підозрюваних також північнокорейський дипломат і співробітник авіакомпанії з КНДР.

Крім того, в розшук оголошені четверо чоловіків, яких підозрюють у причетності до цього вбивства, проте вони, імовірно, вже покинули Малайзію.

Влада Малайзії не стверджує, що КНДР здійснила це вбивство, проте, за їх словами, за ним точно стоять громадяни Північної Кореї.