У Євросоюзі розповіли, коли зможуть послабити санкції проти Росії

Чиновник Євросоюзу каже, що санкції діятимуть, поки Росія загрожуватиме безпеці України.

Тільки після того, як в Україні буде мир і мине загроза повторного нападу РФ, Євросоюз може послабити антиросійські санкції. Про це розповів спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван, пише Радіо Свобода.

За його словами, ЄС не буде послаблювати санкції авансом, поки ще існують загрози українській безпеці.

"Ми обговоримо скасування санкцій, коли причини, які призвели до їхнього запровадження, більше не існуватимуть… Ми не збираємося робити це заздалегідь – без врегулювання, яке гарантує майбутню безпеку, суверенітет і свободу України", – розповів О’Салліван.

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У нього запитали, чи пробували росіяни почати переговори з Єврокомісією про зняття санкцій. Посадовець відповів, що не знає про такі спроби. Водночас, за його словами, пріоритетними для Росії були б спроби повернути російські банки до системи фінансових платежів SWIFT. Він сказав, що Москва пробує повернути "Россільгоспбанк" до системи. Після цього для росіян стануть доступні фінансові розрахунки з ЄС та США.

"Ми бачили це прохання, але ніколи не відповідали на нього й не розглядали в принципі. Та це показує, що саме вони хотіли б скасувати. Я переконаний, що таких санкцій існує багато. Вони хотіли б скасувати морські санкції", – сказав О’Салліван.

Він нагадав, що досі триває купівля-продаж фармацевтичних виробів та деяких сільськогосподарських продуктів. Але це лише невелика частка торгівельного обігу з Росією. Після початку повномасштабного вторгнення він впав з 275 мільярдів євро до 60.

Також О’Салліван наголосив, що санкції все ще не закрили Росії повний доступ до компонентів з виготовлення зброї. Росія будує шляхи обходу через треті країни, у тому числі Китай. Але платить за це значно більше, ніж платила б без санкцій.

"За нашими оцінками, вона платить за ці компоненти, можливо, на 600% більше, ніж до війни. Так, це не закрило Росії доступ повністю до деяких із цих матеріалів. Але зробило його менш надійним та набагато дорожчим", - сказав він.

Чи допоможе Фіцо росіянам заблокувати новий пакет санкцій?

Новий потужний удар до доходах Росії готують у Євросоюзі. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, до нового, вже 18-го за рахунком, пакету санкцій можуть потрапити обмеження для діяльності газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2". Також під удар має потрапити російська нафта, у тому числі 77 танкерів "тіньового" флоту РФ.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що ЄС може схвалити 18 пакет санкцій вже наступного тижня. Однак цьому протидіє Словаччина. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фііцо обіцяє зірвати голосування. Він висунув умову до ЄС повністю дублювати поставки енергоносіїв, які Словаччина може втратити у разі введення санкцій.

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