У Таїланді рятувальники зняли з електроопори триметрового пітона

Ветеринарів і електриків викликали нажахані місцеві жителі, йдеться у сюжеті ТСН. Вони боялися не лише пітона, але що можуть залишитися через нього без світла.

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Втім, величезна змія злазити не збиралася. На висоті їй було зручніше полювати на птахів.

Коли пітона зрештою стягли з електричних дротів, його поклали у мішок і вивезли у ліс далі від міста.