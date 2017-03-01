У Таїланді рятувальники зняли з електроопори триметрового пітона

02:39, 01 березня 2017
Світ
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Дві години знадобилося тайським рятувальникам, аби зняти триметрового пітона з опори лінії електропередач.

tsn.ua

Ветеринарів і електриків викликали нажахані місцеві жителі, йдеться у сюжеті ТСН. Вони боялися не лише пітона, але що можуть залишитися через нього без світла.

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Втім, величезна змія злазити не збиралася. На висоті їй було зручніше полювати на птахів.

Коли пітона зрештою стягли з електричних дротів, його поклали у мішок і вивезли у ліс далі від міста.

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Теги: #пітон