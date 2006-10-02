Соціал-демократи наступають на п`яти президенту Бразилії

На президентських виборах у Бразилії лідирує нинішній глава держави Луїс Інасіу ЛУЛА да СІЛВА

Як передає РІА «Новости», перші попередні офіційні підсумки підрахунку голосів на виборах президента Бразилії, які завершилися о 19.00 за місцевим часом, вказують на можливість другого туру виборів глави держави 29 жовтня.

Як повідомила Верховна виборча комісія, після підрахунку 51,73% дійсних голосів у боротьбі за президентське крісло лідирує нинішній президент Луїс Інасіу ЛУЛА да СІЛВА, який набрав 47,59% голосів. Його основний опонент Жералду АЛКМІН із Соціал-демократичної партії відстає від нього менше, ніж на чотири процентні пункти - у нього 42,5%. Елоїза ЕЛЕНА, яка представляє Партію за соціалізм і прогрес одержала 6,67% голосів. Кандидат від Бразильської трудової партії Крістован БУАРКЕ набрав 2,97% голосів виборців. Решта кандидатів до 19.00 за місцевим часом одержали менш як 0,26% голосів виборців.

Під час виборів жителі 180-мільйонної латиноамериканської країни обирали президента, 27 губернаторів штатів і Федерального округу, 513 депутатів і 27 сенаторів Національного конгресу, а також депутатів Законодавчих асамблей (парламентів).

Цього року вперше в Бразилії вибори проводяться із застосуванням електронних урн для голосування. Це нововведення було випробувано під час виборів 1996 року, але знадобилося десять років, аби ввести електронне голосування на всіх 432 тисячах виборчих дільницях у 5658 муніципалітетах країни.