Сербія розглядає можливість позову до України

Сербська національна газова корпорація (SRBIJAGAS) розглядає можливість подати позов до України через газову кризу.

Про це заявив голова SRBIJAGAS Душан БАЯТОВИЧ, повідомляє європейське Інтернет-видання EU Business.

В той же час, як раніше повідомляв УНІАН, грецька національна газова корпорація (DEPA) заявила, що планує подати до суду на “Газпром” для відшкодування своїх втрат через припинення поставок російського газу до Греції.

Між тим Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні, 14 січня, заявив, що Україні не варто боятися судових позовів від європейських газових компаній через непостачання російського газу до Європи.

«Україні нічого боятися судів. Україна ні на йоту не завинила у цій провокативній ситуації, яка свідомо створена Російською Федерацією», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Він зазначив, що, очевидно, у Росії був такий план.