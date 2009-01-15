Колишній міністр закордонних справ України Геннадій УДОВЕНКО вважає, що сьогоднішній газовий конфлікт є продовженням російсько-грузинської війни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політик висловив під час круглого столу, який відбувся сьогодні у Києві.

“Диригентом, режисером і замовником в одній особі є Росія. Другим активним учасником подій навколо постачання газу є Євросоюз. І лише десь на задвірках цієї кризи знаходиться Україна”, - зазначив Г.УДОВЕНКО.

Він підкреслив, що Росія дуже оперативно і своєчасно обрала момент для ескалації наявних протиріч.

“Це є продовженням російсько-грузинського конфлікту. Навчили Грузію, як себе вести у сучасному світі: яке там НАТО, Євросоюз – сидіть, хлопці, і не висовуйтеся! І тепер взялися за Україну. Десь трішки Україна почала проводити якусь самостійну політику, зокрема, економічну, і одразу “накрили мокрим рядном”, а нам тепер необхідно відмиватися”, - сказав Г.УДОВЕНКО

Водночас він наголосив, що “такого безпардонного ставлення до України з боку Росії в роки, коли був міністром закордонних справ, не можна було уявити”.

“Для мене Борис ЄЛЬЦИН є героєм, який значною мірою сприяв становленню справжньої незалежності України”, - відзначив Г.УДОВЕНКО.