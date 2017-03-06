У Панамі автобус зірвався в ущелину: 18 загиблих, 37 поранених (фото, відео)

08:59, 06 березня 2017
Світ
301 0

Щонайменше 18 людей загинули і 37 отримали травми і каліцтва в результаті ДТП у Панамі. В автобусі їхали сільськогосподарські робітники.

Згідно із заявою місцевої влади, на ділянці Панамериканського шосе приблизно в 170 км на північний захід від столиці країни в неділю, 5 березня, автобус впав з мосту в ущелині. Про це повідомляє AP.

Читайте такожПри зіткненні автобуса і вантажівки в Гондурасі загинули 16 осіб

Всі загиблі і поранені були на борту автобуса, на борту якого взагалі знаходилося більше 50 працівників, заявила влада. Шістнадцять померли на місці пригоди, а двоє померли пізніше в лікарні.

Наголошується, що всі загиблі - чоловіки.

Раніше біля Бахмута перекинувся рейсовий автобус з 53 пасажирами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#автобус#Панама