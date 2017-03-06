У Панамі автобус зірвався в ущелину: 18 загиблих, 37 поранених (фото, відео)
08:59, 06 березня 2017Світ
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Щонайменше 18 людей загинули і 37 отримали травми і каліцтва в результаті ДТП у Панамі. В автобусі їхали сільськогосподарські робітники.
Згідно із заявою місцевої влади, на ділянці Панамериканського шосе приблизно в 170 км на північний захід від столиці країни в неділю, 5 березня, автобус впав з мосту в ущелині. Про це повідомляє AP.
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Всі загиблі і поранені були на борту автобуса, на борту якого взагалі знаходилося більше 50 працівників, заявила влада. Шістнадцять померли на місці пригоди, а двоє померли пізніше в лікарні.
Наголошується, що всі загиблі - чоловіки.
Раніше біля Бахмута перекинувся рейсовий автобус з 53 пасажирами.
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