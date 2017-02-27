Біля Бахмута перекинувся рейсовий автобус із 53 пасажирами: є постраждалі

Як повідомили у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД поліції в Донецькій області, 54-річний водій автобусу «БАЗ» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.

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«За медичною допомогою звернулися семеро осіб. За попередньою інформацією, суттєвих тілесних ушкоджень пасажири не зазнали. Дітей серед пасажирів немає», – йдеться в повідомленні.

Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).