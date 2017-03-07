"Відпрацювання ударів по базах США": КНДР назвали мету запусків ракет
01:20, 07 березня 2017Світ
412 0
Влада КНДР повідомили, що запустила чотири ракети з метою відпрацювати можливі удари по військових базах США, розташованих в Японії.
Ілюстрація / REUTERS
Як передає republic з посиланням на yonhap, перед військовими КНДР стояло завдання «вдарити по основних позиціях агресивних імперіалістичних сил США в Японії». За запуском ракет спостерігав особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.
Читайте такожМЗС України жорстко засудив запуск балістичних ракет КНДР
Як додало Reuters, лідер КНДР також віддав наказ «весь час бути готовими зайняти позиції і своїм вогнем знищити супротивника».
Після цієї заяви США і Японія за участю Південної Кореї попросили скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.
Як повідомляв УНІАН, КНДР здійснила запуск ракет невідомого типу на полігоні Тонгчанг-рі, на якому знаходиться ракетна база.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter