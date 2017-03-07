"Відпрацювання ударів по базах США": КНДР назвали мету запусків ракет

Як передає republic з посиланням на yonhap, перед військовими КНДР стояло завдання «вдарити по основних позиціях агресивних імперіалістичних сил США в Японії». За запуском ракет спостерігав особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

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Як додало Reuters, лідер КНДР також віддав наказ «весь час бути готовими зайняти позиції і своїм вогнем знищити супротивника».

Після цієї заяви США і Японія за участю Південної Кореї попросили скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, КНДР здійснила запуск ракет невідомого типу на полігоні Тонгчанг-рі, на якому знаходиться ракетна база.