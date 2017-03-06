КНДР здійснила запуск ракети невідомого типу
02:09, 06 березня 2017Світ
374 0
КНДР здійснила запуск ракети невідомого типу з полігону Тонгчанг-рі, на якому знаходиться ракетна база.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє агентство yonhap з посиланням на заяву комітету начальників штабів Південної Кореї.
Читайте такожСША протягом трьох років проводили кібератаки на сервери Північної Кореї
Запуск був проведений о 07:36 за місцевим часом в районі населеного пункту Тончханни в провінції Пхенан-Пукто. Ракета, ймовірно, впала в акваторію Японського моря недалеко біля східного узбережжя КНДР.
Не виключено, що це були випробування міжконтинентальної балістичної ракети KN-08 або KN-14.
Як повідомляє видання Jiji Press, генеральний секретар кабінета міністрів Японії Йосіхіде Суга заявив про чотири ракети Північної Кореї, які впали у виключній економічній зоні Японії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter