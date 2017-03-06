КНДР здійснила запуск ракети невідомого типу

Про це повідомляє агентство yonhap з посиланням на заяву комітету начальників штабів Південної Кореї.

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Запуск був проведений о 07:36 за місцевим часом в районі населеного пункту Тончханни в провінції Пхенан-Пукто. Ракета, ймовірно, впала в акваторію Японського моря недалеко біля східного узбережжя КНДР.

Не виключено, що це були випробування міжконтинентальної балістичної ракети KN-08 або KN-14.

Як повідомляє видання Jiji Press, генеральний секретар кабінета міністрів Японії Йосіхіде Суга заявив про чотири ракети Північної Кореї, які впали у виключній економічній зоні Японії.