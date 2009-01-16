Чехія попередила Україну й Росію: ЄС урвався терпець

Терпіння Європейського Союзу в питанні газового конфлікту між Росією і Україною вичерпалося, заявив у п`ятницю в Празі прем`єр-міністр Чехії Мірек Тополанек після зустрічі з головою уряду Словаччини Робертом Фіцо. (Чехія головує в ЄС з 1 січня).

"Вважаю, що терпіння європейських країн вичерпалося, і сьогодні позиція як Єврокомісії, так і Чехії, як голови, гостріша, ніж сім днів тому", - сказав Тополанек журналістам. Чеський прем`єр заявив також, що ЄС вважає, що заплановані на суботу переговори щодо ситуації з постачаннями газу до Європи між РФ і Україною повинні мати характер двосторонній, за участю ЄС як спостерігача, але без присутності інших держав, щоб не розділяти ЄС, пише РІА “Новости”.

"Чудово розумію важку ситуацію прем`єрів і голів держав, яких торкнулася відсутність постачань (російського газу). Проте, вважаю неправильним надмірний розподіл країн-членів (Євросоюзу) на тих, кого торкнулася, і тих, кого не торкнулася газова криза", - наголосив Тополанек.