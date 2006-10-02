Путін застеріг Буша від підтримки Саакашвілі

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові зі своїм американським колегою Джорджем Бушем застеріг його від "заохочення деструктивної політики" грузинської влади, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу президента РФ.

"Відносно Грузії з російського боку було підкреслено неприйнятність і небезпеку для світу і стабільності в регіоні будь-яких дій третіх країн, які могли б трактуватися грузинським керівництвом як заохочення своєї деструктивної політики", - мовиться у повідомленні прес-служби президента.

Лента.ру