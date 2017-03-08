Невідомі атакували госпіталь в центрі Кабула

Спочатку на території госпіталю стався вибух, після цього нападники відкрили вогонь з автоматів. Відомості про атаку підтвердили в міністерстві оборони Афганістану, як повідомляє DW.

На даний момент перестрілка завершилася, силові структури заблокували всі під'їзди до шпиталю. За офіційними даними, дві людини загинули, ще 17 були поранені.

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В афганському військовому відомстві припустили, що нинішня атака - справа рук бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан". Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за подію. Точне число нападників ще невідомо. За інформацією місцевих ЗМІ, їх могло бути троє.

В районі госпіталю розташовані посольства низки країн, включаючи американське і німецьке диппредставництва, а також офіси міжнародних організацій.

Днем раніше в цьому ж районі стався вибух біля будівлі Верховного суду, що забрав життя не менше 20 осіб.