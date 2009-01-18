Україна отримає 20% знижку в обмін на стару ціну на транзит

В результаті сьогоднішніх переговорів у Москві українська і російська делегації на чолі з прем`єр-міністрами Юлією ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ домовилися про умови формування ціни на газ для України в 2009-2010 роках і тарифу на його транзит через територію України до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар українського прем`єра Марина СОРОКА.

Вона повідомила з посиланням на В.Путіна, що досягнуто домовленості про перехід у 2009 році на європейську формулу ціноутворення. При цьому Росія надає 20-відсоткову знижку на газ для України за умови пільгового транзиту за ціною 2008 року.

Також сторони домовилися про встановлення європейської ціни на газ для України та транзиту через її територію до Європи в 2010 році.

Сьогодні Ю.Тимошенко повертається до Києва.

Як повідомляв УНІАН, газові переговори в Москві тривали близько п`яти годин.