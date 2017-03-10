Напад у Дюссельдорфі: поліція затримала підозрюваного

Поліція повідомила про затримання одного підозрюваного в нападі. Це 36-річний виходець з Балканського регіону. Згідно із заявою поліції, у нього проблеми з психічним здоров'ям, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Подробиці про стан постраждалих не повідомляються, уточнюється лише, що їх життю нічого не загрожує. Як зазначають німецькі ЗМІ, поранення отримала 13-річна дівчинка.

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Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом (20:00 за Гринвічем). Люди, які знаходилися в приміщенні вокзалу, були евакуйовані, сама будівля була закрита на час з'ясування обставин події.

На фотографіях, опублікованих у соцмережах, видно, що будівля вокзалу оточена поліцією, над місцем події кружляють вертольоти, а на площі перед входом у вокзал стоять машини різних екстрених служб.

Відразу після події поліція повідомила про затримання двох підозрюваних; також повідомлялося, що нападників могло бути кілька. Проте пізніше в поліції уточнили, що напад скоїла людина, і що був затриманий один підозрюваний.

За інформацією видання Bild, затриманий намагався втекти від поліції і зістрибнув з мостового переходу, під яким його схопили правоохоронці, передає Deutsche Welle. Представник поліції заявив, що підозрюваний, спійманий під переходом, отримав поранення і зараз перебуває в медичному стаціонарі. За даними поліції Дюссельдорфа, мотиви нападника поки не встановлені.

Пасажиропотік у центральному вокзалі Дюссельдорфа становить близько 250 тисяч чоловік в день.