США планують влаштувати в Ірані "оксамитову революцію"

США ведуть активну роботу над здійсненням в Ірані "оксамитової революції" з метою поваленння існуючого ісламського ладу в країні, заявив у понеділок глава Департаменту контррозвідки міністерства інформації (безпеки) ІРІ.

"США використовують можливості своїх спецслужб у різних країнах регіону, зокрема в ОАЕ, Туреччині, Азербайджані, Кувейті та інших державах з метою практичної реалізації теорії "оксамитової революції" в Ірані", - сказав представник спецслужб, коментуючи недавній арешт чотирьох іранських громадян.

Минулого тижня офіційний представник судової влади Ісламської Республіки Алі Реза Джамшиді повідомив, що в Ірані арештовані четверо людей за підозрою до підготовки державного перевороту за підтримки США уряду.

"Ці четверо є основними постатями в цій справі. Вони співробітничали з американськими спецслужбами і скрупульозно виконували всі їхні вказівки", - зазначив глава Департаменту контррозвідки, ім`я якого не називається.

За його словами, всього у справі про створення "мережі" задля повалення державного ладу в Ірані проходять кілька десятків осіб. На їх діяльність уряд США витратив близько 32 мільйонів доларів.

Чиновник також назвав імена два із заарештованих - це іранські лікарі Араш і Каміар Алаї.

"Незабаром національні ЗМІ Ірану покажуть зізнання деяких із заарештованих, які розкажуть про плани США", - пообіцяв представник іранської контррозвідки, слова якого наводить місцеве ТБ.

РІА "Новости"