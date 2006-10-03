Турецький літак захопив дезертир

Скерований до Італії турецький літак захопила одна особа, повідомив губернатор Стамбула в інтерв`ю телеканалу CNN Тюрк.

Раніше повідомилося, що літак захопили двоє громадян Туреччини.

За словами губернатора, викрадач літака - Хакан Екинджи - раніше дезертирував з турецької армії.

"Боїнг" Турецьких авіаліній із 107 пасажирами летів з Тірани до Стамбула, коли стало відомо про його захоплення. Чотири грецькі винищувачі, підняті по тривозі, супроводжували його до кордону з Італією, де передали двом італійським F-16. Літак приземлився в аеропорту італійського міста Бріндізі.

Турецьке телебачення раніше повідомляо, що "Боїнг" захопили громадяни Туреччини, протестуючи проти призначеного на листопад візиту Папи Римського до їх країни. Вони зажадали надати їм можливість передати лист понтифікові.

Викрадач здався італійським властям, заручники звільнені.