У Польщі 82-річна пенсіонерка стала топ-моделлю (відео)
У Польщі 82-річна акторка стала топ-моделлю.
Як йдеться в сюжеті ТСН, у такому поважному віці Хелена Норович вийшла на подіум вперше і тепер не сходить з обкладинок модного глянцю. Усім своїм виглядом польська пані доводить, що зморшки і сивина – це красиво. І досі вона у свої 82 сідає на шпагат.
Кар’єру моделі Хелена розпочала у 80 років, будучи на пенсії після тривалої роботи в театрі.
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«Сиділа собі в лісі, копирсалася в землі і не думала навіть, що мені можуть щось запропонувати. Але якось я зіграла у фільмі і моя подруга розмістила моє фото в Інтернеті. Його побачили дизайнери і запропонували знятися у фотосесії. Я так здивувалася», – згадує Хелена.
Сьогодні модель-пенсіонерка є одним з облич дорого польського бренда, який її відкрив. Вона рекламує одяг і парфуми та прикрашає обкладинки глянцевих журналів.
Детальніше про історію успіху Хелени Норович дивіться в сюжеті.