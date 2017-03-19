У Німеччині відповіли на звинувачення Трампа у "величезних" боргах перед НАТО

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкидає звинувачення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу Берліна у тому, що він заборгував «величезні суми» НАТО. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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«Немає жодного боргу в рамках НАТО. Прив'язувати винятково до НАТО витрати на оборону на рівні двох відсотків ВВП, яких ми хочемо досягнути до середини наступного десятиліття, є помилковим», - заявила сьогодні глава оборонного відомства Німеччини.

Напередодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що «Німеччина заборгувала Північноатлантичному альянсу величезні суми», а також що Вашингтон має отримувати «більше за ту потужну та недешеву оборону, яку надає Німеччині».

Урсула фон дер Ляєн також заявила, що в рамках НАТО, окрім рівня видатків на оборону у відсотках від ВВП країни, слід враховувати і так званий «індекс активності», який, зокрема, враховував би участь збройних сил держав у спільних діях НАТО.

Уряд ФРН неодноразово наголошував на тому, що виконуватиме взяті на себе в рамках НАТО зобов'язання і до 2024 року збільшить витрати на оборону до двох відсотків ВВП щороку, про що було домовлено на саміті НАТО у 2014 році у Вельсі.