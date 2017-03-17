Трамп запевнив Меркель у чіткій позиції щодо підтримки НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляє, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель висловив «чітку підтримку» Вашингтона НАТО, але наголосив, що союзники мають платити «справедливі внески» на оборону, як повідомляє "Радіо Свобода".

Про це Трамп заявив 17 березня під час прес-конференції з Меркель у Білому домі після зустрічі з нею, яка відбувається у період розбіжностей між двома довготривалими союзниками щодо НАТО і мігрантів.

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Трамп також подякував Меркель за «зобов’язання» німецького уряду збільшити видатки на оборону.

Під час президентської кампанії минулого року Дональд Трамп критикував НАТО і ставив під сумнів його дієвість. Це викликало хвилювання союзників, зокрема зі Східної Європи, які занепокоєні агресією Росії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Меркель прилетіла на зустріч із Трампом.