Фонд Рокфеллерів відмовиться від інвестицій у видобуток викопного палива
Фонд родини Рокфеллерів (RFF) оголосив про намір «якомога швидше» позбутися активів в компаніях, що займаються добуванням викопного палива, у тому числі найбільшої нафтової компанії ExxonMobil.
Заява опублікована на офіційному сайті фонду, передає РБК.
«В умовах, коли світова спільнота працює над тим, щоб позбутися від необхідності використання викопних видів палива, немає сенсу — ні з фінансової, ні з етичної сторони — продовжувати зберігати інвестиції в цих компаніях», — йдеться в заяві.
Також фонд підкреслює, що зараз немає ніяких розумних причин для продовження розвідки нових родовищ вуглеводнів. Крім того, як підкреслює RFF, більшу частину вже розвіданих запасів потрібно залишити в землі, щоб «дати надію на виживання людства і екосистеми в майбутні десятиліття».
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У заяві зазначається, що фонд віддав розпорядження позбутися активів у всіх вугільних і нафтових компаніях і зберігати інвестиції за цими напрямами на рівні менше 1% від загального інвестиційного портфеля.
«Ми вважаємо, що було б упущенням з нашого боку, не звернути увагу на негожу поведінку з боку ExxonMobil. Існує інформація, яка дозволяє припустити, що компанія з 1980-х років вводить в оману громадськість з приводу свого ставлення до зміни клімату, у той час як одночасно витрачає мільйони, щоб зміцнити свою власну інфраструктуру всупереч руйнівним наслідкам від зміни клімату <...> Відповідні органи визначать, чи порушила ExxonMobil якісь закони, але ми не можемо бути пов'язані з компанією, яка так зневажливо ставиться до інтересів суспільства», — відзначає фонд.
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Як зазначає Reuters, хоча інвестиції фонду з активами в $130 млн у вугільні компанії і в розробку нафтових пісків у Канаді порівняно невеликі, прийняте керівництвом фонду рішення є визначним, оскільки століття тому Джон Д. Рокфеллер зробив свій статок у компанії Standard Oil, попередниці ExxonMobil.