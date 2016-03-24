Фонд Рокфеллерів відмовиться від інвестицій у видобуток викопного палива

Заява опублікована на офіційному сайті фонду, передає РБК.

«В умовах, коли світова спільнота працює над тим, щоб позбутися від необхідності використання викопних видів палива, немає сенсу — ні з фінансової, ні з етичної сторони — продовжувати зберігати інвестиції в цих компаніях», — йдеться в заяві.

Також фонд підкреслює, що зараз немає ніяких розумних причин для продовження розвідки нових родовищ вуглеводнів. Крім того, як підкреслює RFF, більшу частину вже розвіданих запасів потрібно залишити в землі, щоб «дати надію на виживання людства і екосистеми в майбутні десятиліття».

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У заяві зазначається, що фонд віддав розпорядження позбутися активів у всіх вугільних і нафтових компаніях і зберігати інвестиції за цими напрямами на рівні менше 1% від загального інвестиційного портфеля.

«Ми вважаємо, що було б упущенням з нашого боку, не звернути увагу на негожу поведінку з боку ExxonMobil. Існує інформація, яка дозволяє припустити, що компанія з 1980-х років вводить в оману громадськість з приводу свого ставлення до зміни клімату, у той час як одночасно витрачає мільйони, щоб зміцнити свою власну інфраструктуру всупереч руйнівним наслідкам від зміни клімату <...> Відповідні органи визначать, чи порушила ExxonMobil якісь закони, але ми не можемо бути пов'язані з компанією, яка так зневажливо ставиться до інтересів суспільства», — відзначає фонд.

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Як зазначає Reuters, хоча інвестиції фонду з активами в $130 млн у вугільні компанії і в розробку нафтових пісків у Канаді порівняно невеликі, прийняте керівництвом фонду рішення є визначним, оскільки століття тому Джон Д. Рокфеллер зробив свій статок у компанії Standard Oil, попередниці ExxonMobil.